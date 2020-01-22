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Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором SUEZ Group - ФОТО

Сегодня в 18:04 ~ 1 минута на чтение 120
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором SUEZ Group - ФОТО

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором SUEZ Group Бертраном Камю.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, Бертран Камю проинформировал о проектах, реализуемых в настоящее время в Азербайджане руководимой им компанией, ходе выполнения этих проектов, а также перспективных программах.

Говоря о деятельности руководимой им структуры, генеральный директор представил Президенту Ильхаму Алиеву программы дальнейшей работы SUEZ Group в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации.

Выразив удовлетворение встречей, Президент Ильхам Алиев отметил, что он осведомлен о деятельности компании SUEZ с соответствующими структурами Азербайджана, и достигнутые результаты являются удовлетворительными.

Состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества с SUEZ в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также применения передовых технологий в области мелиорации.

1news.az

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