1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление кровельных покрытий зданий в Лянкяране

Сегодня в 17:15 ~ 1 минута на чтение 216
Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление кровельных покрытий зданий в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по обновлению кровельных покрытий многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу для обновления кровельных покрытий 90 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Лянкяранского района выделено 2,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении.

1news.az

WhatsApp

216

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены