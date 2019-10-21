Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление кровельных покрытий зданий в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по обновлению кровельных покрытий многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу для обновления кровельных покрытий 90 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Лянкяранского района выделено 2,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении.

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