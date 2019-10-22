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Продажа мяса животных в Азербайджане будет освобождена от НДС

22 Октября, 2019 в 23:52 ~ 1 минута на чтение 192
Продажа мяса животных в Азербайджане будет освобождена от НДС

В Азербайджане реализация мяса животных будет освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). 

Как сообщает АПА, согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, с первого января 2020 года продажа мяса животных в Азербайджане будет освобождена от уплаты НДС сроком на четыре года. 

Также будет продлен срок освобождения продажи птичьего мяса от уплаты НДС. Согласно действующему закону, с первого января 2017 года продажа птичьего мяса была освобождена от уплаты НДС сроком на три года. Согласно новым поправкам, с первого января 2020 года продажа птичьего мяса в Азербайджане будет освобождена от уплаты НДС сроком на четыре года. 

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