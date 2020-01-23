Проводится опрос среди футбольных болельщиков Азербайджана

На просторах интернета стартовал опрос с целью узнать мнение азербайджанских фанатов об их предпочтениях.

Как сообщает 1news.az, опрос предназначен для всех любителей футбола в стране, вне зависимости от их клубных предпочтений.

Одна из целей опроса как раз заключается в определении самого популярного клуба страны в данный момент. Также авторы опросы задаются вопросом, какая часть фанатов посещает матчи любимого клуба и чемпионата страны в целом, или же почему они не ходят на стадионы.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по данной ссылке.

1news.az