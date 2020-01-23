1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Проводится опрос среди футбольных болельщиков Азербайджана

Сегодня в 12:29 ~ 1 минута на чтение 174
Проводится опрос среди футбольных болельщиков Азербайджана

На просторах интернета стартовал опрос с целью узнать мнение азербайджанских фанатов об их предпочтениях.

Как сообщает 1news.az, опрос предназначен для всех любителей футбола в стране, вне зависимости от их клубных предпочтений.

Одна из целей опроса как раз заключается в определении самого популярного клуба страны в данный момент. Также авторы опросы задаются вопросом, какая часть фанатов посещает матчи любимого клуба и чемпионата страны в целом, или же почему они не ходят на стадионы.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по данной ссылке.

1news.az

174

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены