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«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара

Сегодня в 20:48 ~ 1 минута на чтение 217
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара
«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену на бразильского нападающего Неймара, утверждает Marca.
 
По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.
 
Требуемая сумма слишком велика для «Барселоны», поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.
 
Интерес к 27-летнему Неймару также проявляет «Реал». Форвард хочет вернуться в «Барселону», но может также рассмотреть вариант с переходом в «Королевский клуб».
 
«Чемпионат»
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