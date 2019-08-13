«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара

По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.