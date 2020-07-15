Рашад Садыхов покинул «Карабах», чтобы возглавить «Зиря»

Экс-капитан и многолетний лидер «Карабаха» и сборной Азербайджана Рашад Садыхов, завершивший карьеру по окончании сезона, объявил о своем уходе из агдамского клуба.
Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал сам Рашад Садыхов.
«Дорогие фанаты «Карабаха», семья. На протяжении 11 последних лет я с честью носил форму «Карабаха». Как известно, по окончании сезона я завершил футбольную карьеру. После долгих раздумий я принял решение, которое далось мне очень тяжело. Говорить об этом оказалось еще сложнее. Я покидаю «Карабах». Выражаю благодарность за все руководству клуба, тренерскому штабу, товарищам по команде и болельщикам. Желаю всем удачи», - написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Əziz Qarabağ azarkeşləri, Qarabağ ailəsi. Qarabağın formasını 11 il böyük qürur və fəxr hissiylə daşıdım. Bildiyiniz kimi, ötən mövsümün sonunda karyeramı başa vurdum. Çox götür-qoy etdikdən sonra heç də asan olmayan qərar verdim. Bunu açıqlamaq düşündüyümdən də ağır oldu. Qarabağdan ayrılıram. Klubun rəhbərliyinə, məşqçilər korpusuna, komanda yoldaşlarıma və azarkeşlərə hər şeyə görə təşəkkür edib uğurlar arzu edirəm.
И уже сегодня может быть объявлено о назначении Рашада Садыхова главным тренером «Зиря». По завершении сезона Заур Гашимов покинул пост наставника этого клуба, и главным претендентом на вакантную должность является именно Рашад Садыхов. И то, что он покинул родной для себя клуб, еще раз подтверждает эту информацию.
Теймур Максутов