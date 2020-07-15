Рашад Садыхов покинул «Карабах», чтобы возглавить «Зиря»

~ 2 минуты на чтение 279

Экс-капитан и многолетний лидер «Карабаха» и сборной Азербайджана Рашад Садыхов, завершивший карьеру по окончании сезона, объявил о своем уходе из агдамского клуба.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал сам Рашад Садыхов.

«Дорогие фанаты «Карабаха», семья. На протяжении 11 последних лет я с честью носил форму «Карабаха». Как известно, по окончании сезона я завершил футбольную карьеру. После долгих раздумий я принял решение, которое далось мне очень тяжело. Говорить об этом оказалось еще сложнее. Я покидаю «Карабах». Выражаю благодарность за все руководству клуба, тренерскому штабу, товарищам по команде и болельщикам. Желаю всем удачи», - написал он.

И уже сегодня может быть объявлено о назначении Рашада Садыхова главным тренером «Зиря». По завершении сезона Заур Гашимов покинул пост наставника этого клуба, и главным претендентом на вакантную должность является именно Рашад Садыхов. И то, что он покинул родной для себя клуб, еще раз подтверждает эту информацию.

Теймур Максутов