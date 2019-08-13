Роналду рассказал, чем он отличается от Месси

«Отличие меня от Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выигрывал с ними Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов шесть сезонов подряд. Существует не так много игроков, которые выиграли Лигу чемпионов пять раз, поэтому я думаю, что могу идентифицировать себя с этим турниром.