Российская компания уходит из Армении

Телекоммуникационный холдинг Veon ведет переговоры с оператором Ucom о возможной продаже своего бизнеса в Армении - "Веон Армения" (торговая марка Beeline).

Об этом говорится в сообщении холдинга, передает ТАСС.

Как следует из сообщения Veon, в компании пока не готовы раскрывать подробностей возможной сделки, ее мотивации.

Ucom - третий по числу абонентов мобильный оператор в Армении после "дочек" российской МТС и нидерландского Veon.

В 2018 году Veon уже договаривался о продаже одного из своих зарубежных активов - компании Tacom LLC, работающей в Таджикистане под брендом "Билайн", местному оператору ZET Mobile Limited.

Помимо Армении, Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейшим акционером Veon является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций компании находятся под управлением голландского штихтинга, в свободном обращении - 43,8% акций холдинга.

ТАСС