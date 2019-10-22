С полей Аранской равнины собрано 200 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане — пик «белой» страды. С полей Аранской равнины хлопкоробы собрали 20 тысяч тонн продукции и сдали на заготовительные пункты.

Следует отметить, что весной этого года площадь свыше 100 тысяч гектаров земледельцы засеяли семенами перспективных сортов белоснежного хлопка-сырца. На уборку нового урожая мобилизовали трудовые ресурсы, а также 435 мощных уборочных комбайнов. Почти 90 процентов нового урожая намечено собрать техникой.

Сбор нового урожая во всех хлопкосеющих районах страны идет ускоренными темпами. В итоге на 21 октября текущего года на заготовительные пункты поступило свыше 200 тысяч тонн продукции высокого качества. Это в сравнении с прошлым годом на 45 процентов больше. Массовый машинный сбор сырца начали 24 сентября. В филиалах ОАО «Агролизинг» на линейке готовности еще 34 зарубежных комбайна американского производства. При необходимости они также будут привлечены к уборочному процессу.

В Саатлинском районе хлопковые поля составляют свыше 13.741 гектара. По заготовке хлопчатника этот район лидирует, на его счету свыше 28 тысяч тонн нового урожая, в Агджабеди — 19.717 тонн, Барде — 18 тысяч, Билясуваре — 18.031, Сабирабаде — 16.441, Бейлягане — 15.825, Имишлы — 11.570 тонн сырца.

В Нефтчалинском районе также ускоренными темпами идет сбор нового урожая. Есть все шансы побить рекорды прошлого года. Обильный урожай хлопчатника вырастили земледельцы села Холгарабуджаг. Об этом сообщил механизатор мощного комбайна Мубариз Алиев. Высокая урожайность сырца наблюдается не только на этом участке сельского района, но и в других населенных пунктах. Белоснежные поля радуют механизаторов. По данным районного управления статистики, средняя урожайность сырца по району превышает 30 центнеров на единицу площади.

Фермер из села Холгарабуджаг Шахин Зейналов на небольшом участке добился высокой урожайности, собрав с каждого гектара по 50 центнеров сырца. Его цель — довести эту цифру до 60 центнеров. На кустах его участка еще много нераскрытых коробочек хлопчатника. Секрет своего успеха фермер видит в выборе земельного участка и высокой организации агротехнических мероприятий.

— Мы вовремя провели сев хлопчатника, — рассказывает Шахин Зейналов. — Активно занимались обработкой растений, вовремя поливали их, вносили все виды минеральных удобрений, проводили культивацию.

Нефтчалинские хлопкоробы высокую отдачу заложили во время сева нового урожая. Забота государства о тружениках села и дальнейшее развитие хлопководства воодушевляют каждого фермера. И как следствие этого — сельские труженики в массовом порядке занимаются выращиванием этой стратегической культуры.

Следует отметить, что в нынешнем году общие посевы хлопчатника занимают всего 4078 гектаров. Общее производство хлопка-сырца в районе ожидается на уровне 15 тысяч тонн.

Зейтулла ДЖАББАРОВ