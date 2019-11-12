Сегодня День Конституции Азербайджана

12 ноября – День Конституции Азербайджанской Республики.

Конституция, разработанная под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принятая в 1995 году путем всенародного голосования, является первой Конституцией независимого Азербайджана.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции. В целом же, это четвертая по счету Конституция в истории Азербайджана. Первая Конституция Азербайджана была принята в советский период, 19 мая 1921 года, а новая редакция Конституции Азербайджанской ССР, соответствующая Конституции СССР - 14 марта 1925 года. Принятая 21 апреля 1978 года последняя Конституция, как и прежние, соответствовала Конституции СССР.

Инициатором разработки новой Конституции независимого Азербайджана выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев. В мае 1995 года под председательством великого лидера сформировалась конституционная комиссия, и проект подготовленной Конституции был вынесен на всенародное обсуждение. 12 ноября 1995 года по результатам всенародного референдума была принята первая Конституция независимого Азербайджана, а 27 ноября Основной закон государства вступил в силу.

Принятие Конституции стало одним из важнейших событий истории независимости Азербайджана.

Референдумом, проведенным 26 сентября 2016 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в 29 статей Конституции было внесено 41 дополнение и изменение. Охватывая различные сферы, эти дополнения и изменения направлены на усовершенствование работы высшей государственной власти, органов судебной власти и муниципалитетов, более эффективное обеспечение прав и свобод человека, повышение ответственности государства и муниципалитетов в защите прав и свобод.

Таким образом, Конституция Азербайджанской Республики, еще более совершенствуясь, была приведена в соответствие с требованиями нового периода.

1news.az