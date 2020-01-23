Село в Азербайджане, где дети вынуждены учиться в тяжелых условиях

Средняя школа в селе Бала Бехманлы в Физулинском районе находится в плачевном состоянии.

Об этом сообщили BAKU.WS сами жители села.

Отмечается, что в школе не работает система отопления. Классные комнаты находятся в плохом состоянии. Дети не могут учиться при двухградусном морозе. По причине заболеваний зимой большинство школьников обычно не посещают занятия.

В связи с данным вопросом 1news.az обратился с запросом в Министерство образования, где указали, что в «Государственной программе социально-экономического развития регионов АР на 2019-2023 годы» предусмотрен капитальный ремонт этой школы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.