Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном - ФОТО

В рамках визита в Азербайджан делегация, состоящая из представителей деловых кругов Швейцарии, встретилась с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Как сообщили 1news.az в посольстве Азербайджана в Швейцарии, в ходе встречи были подведены итоги визита делегации в Азербайджан, обсуждены перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений со Швейцарской Конфедерацией.

Швейцарская делегация высоко оценила деятельность SOCAR в Швейцарии, а также сотрудничество с Pasha Bank. Было подчеркнуто, что в различных сферах экономики, в том числе в сфере связи, информационных технологий, туризма, транспорта и других областях, имеется большой потенциал для сотрудничества.

Представители швейцарских компаний, работающих в финансовом и банковском секторах, поинтересовались возможностями установления деловых отношений в страховом секторе Азербайджана. В ответ гости были проинформированы о целях и будущих перспективах в этой области, изложенных в стратегической дорожной карте развития экономики Азербайджана.

Швейцарские бизнесмены отметили идущие переговоры с азербайджанскими коллегами с целью налаживания сотрудничества в сфере доставки товаров по транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан, в рамках китайской инициативы «Один пояс - один путь».

Азербайджанская сторона проинформировала гостей об экономическом потенциале Азербайджана, реформах и перспективах ненефтяного сектора.

1news.az