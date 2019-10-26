Скандал: Замминистра обороны Армении пытался присвоить деньги российской военной компании

Срыв тендера на поставку военной продукции Армении со стороны российской компании ORSIS произошел по вине минобороны республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат Александр Сирунян, представляющий интересы компании.

Тендер на поставку оружия на многомиллионную сумму должен был пройти этим летом, однако МО Армении отменило заявку российской компании на основании неуплаты банковской гарантии. При этом в СК Армении возбуждено уголовное дело по факту «халатного отношения к службе».

По словам адвоката, тендер стал жертвой бюрократической волокиты, которую устроило армянское оборонное ведомство.

В начале текущего года минобороны объявило тендер на закупки достаточно большой партии военной продукции. Заявку на участие в тендере подала российская компания «Промтехнология» (Оружейные системы - ORSIS).

«После того как ORSIS была признана победителем, на стадии изучения документации началось настоящее кино – от них потребовали документы о предыдущих поставках подобной продукции другим странам», — рассказал адвокат.

Более того, по его словам, в армянском оборонном ведомстве потребовали предъявить не только договоры, но и документы, подтверждающие получение этими странами поставляемого оружия.

По словам Сируняна, ORSIS перевела 105 миллионов драмов (около 220 тысяч долларов) на счет в «Армбизнесбанке» в качестве банковской гарантии, однако после тендера замминистра обороны Макар Гамбарян, воспользовавшись своим служебным положением, пытался незаконно изъять эту сумму и перевести на неизвестный банковский счет. Но это ему не удалось, в результате обсуждений адвокатской конторы Сируняна с банком попытка снять эти средства была предотвращена.

Сейчас адвокат настаивает на том, что упомянутое выше уголовное дело должна расследовать специальная следственная служба, а не следственный комитет. Он уверен, что речь идет о преднамеренном срыве столь важной сделки со стороны высокопоставленных должностных лиц. Сейчас юрист ждет ответа со стороны соответствующих органов.

Тимур Рзаев, Э.Т.