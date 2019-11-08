Скончался дизайнер Патрик-Луи Виттон – ФОТО

Во Франции в возрасте 68 лет скончался всемирно известный дизайнер Патрик-Луи Виттон, работавший в семейном Доме моды Louis Vuitton.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности, с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также с его внуками», — говорится в сообщении Модного дома Louis Vuitton, размещенном в социальной сети Instagram.

Отметим, что Патрик-Луи Виттон продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской Louis Vuitton в 1973 году в качестве плотника, а прославился в мире как дизайнер качественных сундуков.

«Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий», - говорится в сообщении о кончине дизайнера, причина смерти которого, как и дата и время церемонии прощания и похорон не разглашается.

Louis Vuitton — французский Дом моды, основанный в 1854 году, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

Ф.В., Э.Т.