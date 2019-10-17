«Морские котики» помогают отразить нападение армян на Азербайджан - ВИДЕО

Действия очередного эпизода популярного американского сериала «Спецназ» на канале CBS разворачиваются в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом написал в Twitter генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

«В этом эпизоде морские котики помогают отразить нападение армян на Азербайджан, который они называют «единственным союзником США в Каспийском регионе», - отмечает Н.Агаев.

Как видно из фрагмента сериала, размещенного генконсулом, во время инструктажа американских спецназовцев им сообщают, что «12 часов назад армянские вооруженные силы нарушили перемирие с Азербайджаном в нагорно-карабахском регионе».

На вопрос о том, почему они должны вмешиваться в конфликт, инструктор отмечает: «Азербайджан – наш единственный союзник в Каспийском регионе, где присутствуют Россия и Иран».

Далее представляется информация об электростанции АР, расположенной на границе, которая может стать мишенью для «армянских лоялистов» и сил, которые хотят ослабить американское влияние в регионе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.