Стал известен представитель Азербайджана в Лиге чемпионов

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Сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футзала Азербайджана в формате видеоконференции.

Как сообщает 1news.az, заседание прошло под руководством президента федерации Заура Ахундова.

По итогам обсуждений, учитывая текущую ситуацию в стране и во всем мире в связи с пандемией коронавируса, а также продление карантинного режима до 1 августа, было принято решение о досрочном завершении Высшей лиги. Во внимание также было принято, что до 31 июля федерация должна представить УЕФА клуб, который в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Чемпион и призеры сезона определены согласно турнирной таблице на момент приостановки сезона. Таким образом, чемпионом страны в очередной раз стал «Араз», который и представит Азербайджан в Лиге чемпионов.

Теймур Максутов