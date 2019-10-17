Свыше 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 52 человека пострадали после акций протеста в городах Каталонии в среду вечером пишет интернет-портал испанской газеты El Pais, ссылаясь на местную медицинскую службу.

Как уточняется, 32 человека пострадали в Барселоне 10 человек - в Лейде, пятеро - в Жироне. Некоторое число пострадавших отмечается в городах Сильс, Саллент, Манреса и Таррагона. В числе пострадавших есть один несовершеннолетний, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Минимум 22 тыс. человек вышли в среду вечером (по местному времени) на улицы Барселоны, по информации испанского телерадиоканала РТВЕ. Сообщается, что было сожжено не менее десяти автомобилей. Радикальные протестующие забросали сотрудников полиции крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью, а также ёмкостями с кислотой.

Новый виток протестов в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения нескольким бывшим представителям каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости данного автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Mk.ru