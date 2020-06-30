1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

TƏBİB - о слухах по поводу отставки Рамина Байрамлы

30 Июня, 2020 в 19:01 ~ 1 минута на чтение 4418
TƏBİB - о слухах по поводу отставки Рамина Байрамлы

Председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы продолжает исполнять свои обязанности.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявила завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, отвечая на вопрос о слухах по поводу отставки Рамина Байрамлы.

В Азербайджане сегодня выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились 346.

До сегодняшнего дня в стране 17 524 человека были заражены коронавирусом, 9 715 из них вылечились, 213 умерли, а 7 596 находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено  6645  тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а  до сегодняшнего дня – 482 170.

Эльшан Рустамов

4 418

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены