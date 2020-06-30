TƏBİB - о слухах по поводу отставки Рамина Байрамлы

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Председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы продолжает исполнять свои обязанности.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявила завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, отвечая на вопрос о слухах по поводу отставки Рамина Байрамлы.

В Азербайджане сегодня выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились 346.

До сегодняшнего дня в стране 17 524 человека были заражены коронавирусом, 9 715 из них вылечились, 213 умерли, а 7 596 находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 6645 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а до сегодняшнего дня – 482 170.

Эльшан Рустамов