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The New York Times опубликовала видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский «боинг» - ВИДЕО

Сегодня в 14:32 ~ 1 минута на чтение 922
The New York Times опубликовала видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский «боинг» - ВИДЕО

The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, предположительно, две иранских ракеты попадают в украинский «боинг».

На видео — два предполагаемых запуска с разницей около 30 секунд и горящий объект, который, как утверждает NYT, и есть лайнер «Международных авиалиний Украины».

Запись сделана камерой видеонаблюдения с крыши одного из домов рядом с иранским военным объектом, откуда запускали ракеты, пишет издание.

Дата на видео — 17.10.2019 — не совпадает с датой катастрофы, но NYT предполагает, что это связано с использованием в Иране персидского, а не григорианского календаря.

meduza.io

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