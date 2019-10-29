Тофик Мусаев: «Не хочу быть в UFC рядовым бойцом. Если драться, то с сильнейшими и только за титулы»

Интервью подошло к концу. Выходим из бизнес-центра. У входа стоят двое аккуратно одетых мужчин. В один миг их взгляды обращаются в нашу сторону. Один из них подходит и протягивает руку Тофигу: «Мы гордимся тобой. Стараюсь не пропускать ни одного твоего боя, - говорит мужчина средних лет. - Я сам адвокат, работаю здесь. Если понадобится какая-то помощь, мы всегда готовы».

Я вспоминаю, что ровно год назад весь азербайджанский сегмент Facebook был разделен на два вражеских лагеря: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Два, возможно, самых крутых бойца UFC выясняли отношения сначала в Instagram, а потом и в октагоне. В социальных сетях в Азербайджане же пользователи были готовы разорвать друг друга, доказывая, кто из этих двоих круче.

Тофиг Мусаев – человек совсем не публичный, в обычной жизни довольно скромен, посвятив себя спорту. Но сегодня он - главная звезда ММА в Азербайджане, и у него тысячи поклонников по всему миру. Ему предлагает контракт UFC, но переходить в самый крутой промоушн он намерен только, если его там не будут «мариновать», а дадут биться за титулы.

Вместе с тем Тофиг Мусаев, возможно, самый недооцененный спортсмен Азербайджана. Нет вопросов, ММА в стране очень популярен, но знания о смешанных единоборствах у нас у многих ограничиваются новостями из UFC и нескончаемыми разборками Хабиба Нурмагомедова с бойцами-шоуменами из своей весовой категории.

Сегодня мне хотелось бы рассказать об очень крутом бойце ММА – нашем соотечественнике Тофиге Мусаеве, который на прошлой неделе добился яркой победы на турнире Rizin 19 в бою с бойцом UFC из Австралии Дамьеном Брауном. В конце декабря его ждут решающие бои в рамках организации. Чемпионство позволит Тофигу встать в один ряд с топовыми бойцами в своей весовой категории. Кстати, той самой, где выступают Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дастин Порье, Тони Фергюсон и остальные.

- Тофик Мусаев сегодня самый популярный боец ММА в Азербайджане. Чувствуете ли вы эту популярность?

- В целом, в Азербайджане очень мало бойцов ММА, которые дерутся на мировом уровне. Серди них я бы отметил Турала Рагимова, Вугара Кярямова, Мехмана Мамедова, Хазара Мамедова, Хикмета Абдуллаева и остальных. В данный момент я выступаю в Гран-при Rizin 19. В последнем бою одержал победу над австралийцем Дамьеном Брауном.

В Азербайджане есть люди, которые меня знают и поддерживают. Слава Богу, я достиг этого уровня благодаря своим же стараниям. Мы добились этого результата вместе с моим тренером Русланом Эфендиевым.

Победа Тофика Мусаева над австралийцем Дамбеном Брауном

- Вы в полуфинале Rizin 19. Какова следующая цель?

- В полуфинал Гран-при пробились четыре бойца. Это известный всем Патрик «Питбуль» Фрейри, Луис Густаво, Джонни Кейс и я. В полуфинале мне будет противостоять именно Джонни Кейс.

Регламент турнира таков, что, возможно, в один день пройдет и полуфинал, и финал. То есть, если я одержу победу в полуфинале, то через 4-5 часов меня будет ждать финал. Но это еще не точно. Возможно, полуфинал пройдет 29 декабря, а финал - на день позже.

Мои соперники – довольно известные в мире бойцы. В нашей весовой категории в мировом рейтинге они располагаются в топ-50. Победит тот, кто сильнее. Но мы относимся к этому турниру с большой надеждой. К счастью, пока мы оправдываем возложенные на нас ожидания.

В преддверии решающих боев мы проведем сборы. Пока думаем, куда отправиться. При подготовке необходимо отталкиваться от того, какой стиль исповедует соперник. Джонни Кейс дрался в UFC и достаточно известен в мире ММА.

- Вы только недавно провели бой, но уже в декабре должны снова драться. Возможно, вас ждут даже два боя. Не слишком ли это большая нагрузка для бойца в профессиональном ММА?

- Когда мы подписывали контракт, знали, что условия такие. Все даты были там указаны. При подготовке мы принимали во внимание все это. Я уже одержал три победы в рамках Rizin 19. Осталось провести только два боя.

Да, тренировки проходят очень тяжело, сгонять вес еще тяжелее. К примеру, для последнего боя я сбросил 15 кг. Сгонка веса никогда не дается легко. После взвешивания у тебя бывает один день до боя, чтобы восстановиться. И этот процесс должен протекать безошибочно, чтобы ты смог выйти на бой готовым. Нельзя есть, что попало. Все это часть подготовки.

- Сгонка веса у бойцов ММА – это довольно интересная тема. Многие ведущие бойцы скидывают очень много. Почему это происходит? К примеру, вы деретесь в весе до 70 кг, хотя весите порядка 85 кг.

- Сгонка веса начинается за 20-25 дней до боя. Спортсмен садится на диету. Мой нормальный вес 85 кг. За счет диеты удается избавиться до 6-7 кг. Во время диеты я полностью отказываюсь от соленой, жирной, мучной еды и сладостей. За неделю до боя мы худеем на воде. Что это означает? В день пьем сначала 8 литров воды, затем 6, 4, 2 и один литр. С помощью воды из организма вымывается соль и падает вес.

Это целая наука. В США в свое время создали специальную систему. Мы потратили немало времени, чтобы ее изучить. Но сейчас за счет этого сбрасываем вес без особых проблем.

Да, порой за несколько дней до боя остаются 1-2 кг, которые никак не хотят уходить. Для этого мы уже за пару дней надеваем на себя болонку и в ней тренируемся. С потом спортсмен лишается последних лишних килограммов. Человек, который проходит через весь это процесс, словно умирает и заново оживает. За этим надо просто наблюдать со стороны. Человек, который этого не видел, едва ли поймет. Все это очень сложно. Но мы представляем Азербайджан и стараемся поднять наш флаг во всем мире. А для этого без устали работаем над собой.

- Тофик Мусаев более известен в Азербайджане или в мире?

- Конечно же, в Азербайджане. Но, к примеру, в той же Японии, где проходят бои Rizin 19, я стал очень популярным, и у меня появилась своя аудитория, которая приходит специально на мои бои. Во время боев Rizin 19 весь мир следит за ними. В том числе и всемирно известные организации, такие как UFC и Bellator. Уровень бойцов, которые дерутся в Rizin, очень высокий. Несколько раз чемпионы Rizin-а дрались против чемпионов Bellator-а и побеждали. Возможно, по завершении Гран-при также будут организованы бои между чемпионами Rizin-19 и Bellator-а. Rizin претворяет в жизнь то, чего не делают другие промоушны. Поэтому я не считаю, что они отстают от UFC. К тому, что очень много бойцов отправляется в UFC именно после Rizin-а.

Легенда ММА Федор Емельяненко стал тем, кто он есть именно, в Японии. Тогда промоушн назывался Pride.

Пресс-конференция Тофика Мусаева после боя в Японии

- Вы отмечаете, что в Японии у вас появилась своя аудитория. А как часто вас узнают на улицах в Азербайджане?

- По сравнению с Японией меньше. Да, есть те, кто узнает, подходит, фотографируется. Но для Азербайджана это мало. Все-таки я - азербайджанец и дерусь во имя своей Родины. Но реальность такова, что в Японии меня узнают чаще. Как гражданин Азербайджана я считаю своим долгом делать все от меня зависящее, чтобы Азербайджан узнавали. Во время и после каждого боя, когда мне дают слово, я в первую очередь отмечаю, что я из Азербайджана. У каждого спортсмена после победы бывают какие-то эмоции. После последней победы все что мне хотелось, это прокричать в микрофон Азербайджан. Это наш долг. Вне зависимости от профессии и рода деятельности, мы должны с уважением относиться к нашему флагу, гимну и гербу. Одну из своих миссий я вижу в прославлении Азербайджана за рубежом. До сегодняшнего дня мне это удавалось.

- Азербайджанские бойцы не очень популярны в стране. Вас это не расстраивает?

- У нас более известны спортсмены, которые выступают в олимпийских видах спорта. Главная причина этого – СМИ, и телевидение в частности. Речь здесь даже не о спорте. Мне, к примеру, неинтересно смотреть по телевизору передачи, в которых рассказывают, кто с кем развелся. Считаю, что по телевидению должны больше показывать передачи на тему патриотизма. У нас есть такие герои и бойцы, как Мубариз Ибрагимов. На телевидении должны показывать передачи и фильмы о них. Каждый подрастающий ребенок должен знать про Агдам, Лачин и так далее. Это мое личное мнение. Если сегодня Верховный Главнокомандующий отдаст приказ, мы хоть сейчас готовы биться за Карабах. Я вырос в духе бойца.

Возвращаясь к спорту, хочу отметить, что за успехом спортсмена стоит кропотливая работа, мокрые майки, бессонные ночи и титанический труд на тренировках. И я считаю, что если спортсмен достойно представляет страну, его труд должен оцениваться. Его успехи должны, как минимум, освещаться. Господин Президент Ильхам Алиев, общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда говорили, что спортсмены должны видеть поддержку. Речь не идет лишь о материальной стороне. Поддержка может быть и моральной.

- Как бы вы оценили уровень ММА в Азербайджане?

- Я бы сказал, что популярность на уровне 30% от той, что могла быть. Этот вид спорта среди стран СНГ больше всего развит в России. Это связно с тем, что там проходит большое количество соревнований. Эта волна тихо-тихо доходит и до Азербайджана. У нас также проводятся турниры - среди профессионалов и любителей. Но у нас не так много бойцов мирового уровня.

Считаю, что спортсмен, который упорно тренируется и соблюдает режим, уже достиг определенного успеха. Многие тренируются, упорно работают, но успеха добиваются далеко не все. Успех на стороне того, кто больше остальных работает над собой. И речь идет не только о работе на тренировках.

В последние 2-3 года ММА в Азербайджане стал серьезно развиваться. Есть много тех, кто приходит в ММА, смотря за боями наших ребят. Поэтому я и отмечаю, что надо ценить своих бойцов. Для популяризации ММА необходимо проводить как можно больше соревнований. К примеру, памяти наших Национальных героев. Сейчас таких турниров очень мало.

ММА – это тот вид спорта, который свойственен мужчинам. Да, травмы неизбежны, но это не должно никого отпугивать. Я призываю родителей не убивать желание в своих детях, если они проявляют интерес к ММА.

- В прошлом году в Баку, на Олимпийском стадионе прошел турнир WFCA-48, где приняли участие и вы. После этого говорили, что вы должны драться за пояс. Почему этого не произошло?

- Тот турнир прошел при организации клуба «Ахмат». Они провели его в Баку из-за меня. Я одержал победу над Марифом Пираевым. После этого я должен был драться за пояс. Но по независящим от нас причинам этот вопрос слишком затянулся. И я уже подписал контракт с Rizin.

- Один из часто задаваемых вопросов, почему в UFC нет азербайджанских бойцов?

- В UFC выступает азербайджанец Рафаэль Физиев, но он представляет Кыргызстан, хотя и выступает под двумя флагами. Сегодня UFC для кого-то может считаться недосягаемой вершиной. Но мне и сегодня предлагают контракт в UFC на три боя. На данный момент я сам этого не хочу. Сейчас меня интересует только победа в Rizin 19. После этого мы проведем переговоры с UFC. Если условия устроят обе стороны, я заключу с ними соглашение. Я хочу сказать, что порой все не так, как кажется. UFC проявляет интерес к азербайджанским бойцам.

- Почему вы не хотите заключать соглашение сейчас?

- Я не хочу быть в UFC рядовым бойцом. В организации сейчас таких очень много. Если ты рядовой боец, то будешь получать в год максимум два боя. Другое дело, когда ты заключаешь контракт с UFC как чемпион. В таком случае я автоматически буду в числе 10 сильнейших бойцов своего веса. Это позволит мне драться с сильнейшими за титулы и проводить в год хоть по 5 боев. Это детали, о которых не все знают. Можно попасть в UFC и иметь по два боя в год, и постоянно ждать своего шанса.

- Но мы видим, что топовые бойцы порой проводят и вовсе по одному бою в год.

- Это уже личные интересы бойца и организации. UFC интересует, какой доход принесет бой между различными бойцами. Плюс есть интересы самих бойцов.

- Как добиться внимания UFC и быть там успешным?

- Многое зависит от того, как ты попал в UFC. Может ли твой менеджер направлять тебя в верном направлении. Боец должен побеждать. Это его миссия. Работа менеджера - продвигать тебя.

Посмотрите на карьеру Хабиба. Он получил возможность драться за пояс в UFC после того, как провел немало боев. Несправедливость есть везде. Но если ты показываешь себя, то рано или поздно справедливость восторжествует.

Тофиг Мусаев с тренером Русланом Эфендиевым

- Вы уверены, что движетесь в верном направлении?

- Если я одержал 12 побед подряд, думаю, ответ очевиден. Этими победами я обязан своему тренеру Руслану Эфендиеву. Он мне не просто тренер, а как родитель.

- Есть мнение, что для бойца ММА, в частности, чтобы привлечь внимание UFC, важно проводить сборы в США, где его видят менеджеры и представители различных организаций. Насколько это важно, и возможно ли, что подготовка к основным боям будет проходить там?

- В США проводят подготовку не только для того, чтобы привлечь внимание UFC. Мы готовились к последнему бою в Сакраменто. Зарубежные сборы очень важны. Когда ты тренируешься в одном зале с одними и теми же партнерами, то можешь достичь лишь определенного уровня. Даже тренер можешь довести тебя до определенного уровня.

Чтобы прибавить, нужно проводить сборы за рубежом в различных залах, у разных тренеров и спарринги с различными бойцами. В одном и том же клубе нельзя тренироваться больше двух раз. Так как за это время ты изучаешь спарринг-партнеров и знаешь, чего от них ждать. А на тренировках боец должен мучиться и учиться.

Сейчас мы думаем над тем, где будем проводить подготовку, так как к каждому бою подход должен быть индивидуальным, в зависимости от стиля, который исповедует соперник.

- Сборы за рубежом требуют не мало денег. Возникают ли у вас сложности в этом плане?

- Я являюсь спортсменом клуба Orion. У нас есть 4-5 ребят, которых поддерживают. Я в их числе. Да, у нас тоже возникают проблемы с финансами. Было бы лучше, чтобы спортсмен об этом не думал. Но я не могу быть недоволен своим клубом.

- В декабре у вас завершается контракт с Rizin. Что будет дальше?

- В контракте есть такой пункт: если какая-либо организация предложит нам сотрудничество на более выгодных условиях, мы можем подписать с ними соглашение. Если же условия будут хуже или такими же, мы останемся в Rizin.

- Неужели у вас нет мечты попасть в UFC?

- Rizin ничем не уступает UFC. Но я хотел бы попробовать свои силы и в UFC. Я всегда хочу быть первым среди сильнейших. Но сейчас я сконцентрирован на Гран-при.

- В UFC дерутся сильнейшие или те, кто лучше отпиарен?

- Там есть и те, кто реально силен, и те, кто отпиарен. В двух последних своих боях я победил бойцов UFC.

- Ваша весовая категория считается одной из сильнейших в UFC. Здесь выступают такие бойцы, как Хабиб, Конор, Тони Фергюсон и другие. Кого вы считаете лучшим?

- Считаю, что Хабиб, Тони и Джастин Гейджи лучшие. Я был с ними на совместных сборах и видел, на что они способны. Мы хорошо знакомы и время от времени переписываемся. Было бы неплохо оказаться в UFC среди них.

- Как вы познакомились с Хабибом Нурмагомедовым?

- Несколько лет назад я был на сборах в Дагестане. Раз в год они едут на сборы в горы, а затем уже продолжают готовиться в зале. Там мы и познакомились. Кроме того, я немало боев провел в Дагестане против местных спортсменов. Поэтому там меня хорошо знают.

- Хабиба называют непобедимым. А как вы считаете?

- Победить можно каждого. У каждого бойца свой стиль. Если подойти к бою с правильной тактикой, то можно победить. Но, конечно же, Хабиб годами работает не покладая рук и тренируется. Благодаря этому он говорит свое слово.

- Мне хотелось бы завершить интервью с вами вашей же фразой. Как-то вы сказали, что спортсмен должен оставаться простым. Удается ли оставаться простым, когда растет популярность? И что бы вы посоветовали спортсменам, которые делают первые шаги в ММА?

- Я считаю, что плохих людей не бывает. Бывает плохая среда, в которую может попасть человек. Поэтому старайтесь быть рядом с успешными и трудолюбивыми людьми. В таком случае вы и сами сделаете один шаг к успеху. Это выбор каждого человека.

Насколько бы ты ни был популярен, необходимо оставаться человеком. Спортсмена известным делают люди. Поэтому необходимо их ценить и относиться с уважением.

Что касается молодых спортсменов, то постарайтесь поменьше времени проводить в чайханах. Спортсмен должен быть в стороне от алкоголя, сигарет и кальяна. Посвящайте свободное время семье и верным друзьям.

Теймур Максутов