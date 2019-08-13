Трамп допустил выход США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации.

Выход из ВТО может произойти, "если это потребуется", сказал Трамп, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.

По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", - сказал президент США.

Трамп уже грозил в прошлом выйти из ВТО.