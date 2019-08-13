1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Трамп допустил выход США из ВТО

Сегодня в 23:12 ~ 1 минута на чтение 187
Трамп допустил выход США из ВТО
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации.
 
Выход из ВТО может произойти, "если это потребуется", сказал Трамп, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.
 
По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", - сказал президент США.
 
Трамп уже грозил в прошлом выйти из ВТО.
 
Трамп стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.
 
РИА Новости
WhatsApp

187

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены