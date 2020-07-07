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Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

7 Июля, 2020 в 23:48 ~ 1 минута на чтение 353
Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии», – передает РИА «Новости» заявление Менендеса.

В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.

Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о выходе США из состава организации. По его словам, ВОЗ стала «разочарованием для всего мира».

Источник: «Взгляд»

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