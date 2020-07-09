У семи сотрудников ITV выявлен коронавирус

~ 1 минута на чтение 302

У сотрудников ITV с подозрением на заражение COVID-19 были взяты анализы, результаты тестов 7 человек оказались положительными.

APA, ссылаясь на главу отдела по связям с общественностью ITV Айнуру Асимгызы, сообщает, что два сотрудника, у которых в июне был диагностирован COVID-19, прошли лечение в больнице и уже выписаны.

В настоящее время 4 других сотрудника проходят лечение в домашних условиях, а один - в больнице.

На ITV со дня объявления пандемии принимаются усиленные защитные меры – в соответствии с инструкциями Оперативного штаба в здании телеканала регулярно проводится дезинфекция, входящие в здание люди проходят термоскрининг, сотрудники обеспечиваются специальными дезинфицирующими средствами и защитными масками.

Читайте по теме:

Сотрудник AZTV скончался от COVID-19

«Большой режиссер и друг»: коллеги вспоминают умершего от COVID-19 сотрудника AZTV – ФОТО - ВИДЕО

У ведущей канала AZTV обнаружен коронавирус

У двух сотрудников канала ITV обнаружен коронавирус

У 8 сотрудников телеканала CBC выявлен коронавирус

От коронавируса скончался главред AZTV - ФОТО

AZTV назвал число своих сотрудников, лечащихся от COVID-19 в больнице

Ведущая AZTV вылечилась от COVID-19: «Верю в силу молитвы» – ФОТО

Феликс Вишневецкий