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Unfair Decision! Болельщики сборной Азербайджана провели пикет перед посольством Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 15:54 ~ 1 минута на чтение 778
Unfair Decision! Болельщики сборной Азербайджана провели пикет перед посольством Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня перед посольством Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике прошел пикет.

Как сообщает 1news.az, собравшиеся выразили свой протест в связи с ошибкой главного арбитра матча Венгрия – Азербайджан (1:0) Денниса Хиглера, который не засчитал чистый гол Бахлула Мустафазаде.

Уже после завершения матча Хиглер пересмотрел эпизод в повторе, понял, что ошибся, и принес свои извинения сборной Азербайджана. Правда, это уже ничего не меняет.

На пикете присутствовали порядка 30 активистов. Они выступили с заявлением, отметив, что главная цель пикета – несправедливое решение голландского арбитра в матче Венгрия – Азербайджан.

«В футболе нет места политике. Несправедливый рефери. Верните наше очко», - скандировали пикетчики. «Unfair Decision», «Thank you for NO GOAL», «YES to Dutch cheese, NO to Holland referee». Такие баннеры разместили участники пикета.

Отметим, что к участникам акции не спустился никто из посольства.

Теймур Максутов, Г.Р.

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