Увеличен штат сотрудников Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об изменениях в Распоряжение «О дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности Министерства труда и социальной защиты населения» от 16 февраля 2011 года и в Указы об «Оптимизации структуры Министерства труда и социальной защиты населения» и «О дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности Министерства труда и социальной защиты населения» от 24 июня 2016 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в соответствии с документом численность сотрудников Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения устанавливается в количестве 350 штатных единиц (в настоящее время 309), численность сотрудников Аппарата Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения устанавливается в количестве 110 штатных единиц (вместе с центральной лабораторией Службы), численность сотрудников региональных филиалов устанавливается в количестве 260 штатных единиц.

С.Агаева