В Армении после смены власти были попытки госпереворота - секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в стране после смены власти, в результате чего премьером стал Никол Пашинян, произошли несколько попыток государственного переворота.

«Были попытки госпереворота. Периодически так называемая оппозиция или прежние власти пытались торпедировать (...), и они использовали и инструменты, и людей. Многие люди поддались искушению, последовали их идеям и пытались предпринять какие-то шаги. Но в результате они не имели никаких успехов», - сказал Григорян журналистам в четверг, сообщают армянские СМИ.

При этом он не назвал ни имен, ни каких-либо действий, ни правовых последствий. «Трудно сейчас связать мысли или мнения разных людей с правовыми последствиями. Действия их были такими, что очень трудно связать их с целью госпереворота», - отметил секретарь СБ.

«Это и фейк-ньюс о действующей власти, и безосновательные обвинения, и заявления, что мы скоро сдадим земли в Карабахе. Но все угрозы пресечены. Были также увольнения», - пояснил он.

Между тем, в Службе национальной безопасности Армении журналистам сообщили, что не получали никаких данных о попытке госпереворота в стране.

1news.az