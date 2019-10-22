В Азербайджане будут созданы новые историко-культурные заповедники, связанные с Шелковым путем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в древний период и средние века история Азербайджана, столетиями игравшего роль моста между культурами Востока и Запада, тесно связана с Шелковым путем, который внес ценный вклад в развитие цивилизаций человечества.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения защиты азербайджанского культурного наследия, исторических и культурных памятников, связанных с историческим Шелковым путем:

1.Территория исторических заповедников «Чыраггала» и «город Шабран» объявлена Государственным историко-культурным заповедником.

2.Историческая территория Шамкирского района «Древний город Шамкир» объявлена Государственным историко-культурным заповедником.

3.Историческая территория Агсуинского района «Средневековый город Агсу» объявлена Государственным историко-культурным заповедником.

4.Министерству культуры поручено обеспечить деятельность комплекса «Мавзолей Низами Гянджеви» в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника.

5.Министерству культуры поручено обеспечить управление Государственных историко-культурных заповедников «Чыраггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу».

6.Кабинету министров поручено вместе с соответствующими государственными учреждениями определить и утвердить границы и зоны охраны вышеуказанных Государственных историко-культурных заповедников, а также решить все вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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