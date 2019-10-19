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В Азербайджане пропала молодая женщина - ФОТО

Сегодня в 17:14 ~ 1 минута на чтение 107
В Азербайджане пропала молодая женщина - ФОТО

В селе Сабиркенд Шамкирского района Азербайджана без вести пропала 25-летняя Гюльнар Танрывердиева.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, замужняя женщина, имеющая двух детей, 17 октября около 11 часов вышла из своего дома и не вернулась.

Она была одета в черные джинсы и сиреневую кофту.

По факту в отеле полиции Шамкирского района ведется разбирательство. Полиция просит всех, кто видел Гюльнар Танрывердиеву или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить в МВД по номеру «102».

Тимур Рзаев

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