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В Бакметрополитене мужчина прыгнул на рельсы: Трагедии удалось избежать чудом – ВИДЕО

Сегодня в 12:21 ~ 1 минута на чтение 96
В Бакметрополитене мужчина прыгнул на рельсы: Трагедии удалось избежать чудом – ВИДЕО

На станции метро «Азадлыг проспекте» вечером в понедельник, 27 января, была совершена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в отделе полиции на Бакметрополитене, 33-летний уроженец Гянджи М.А. (имя мужчины не называется из этических соображений – прим. авт.), увидев приближающийся поезд, спрыгнул с платформы на рельсы.

«Машинисту удалось экстренно затормозить состав, который остановился, не задев мужчину. После того как было снято напряжение с контактного рельса, сотрудники полиции подняли его на платформу. Устанавливаются причины попытки суицида», - отметили в полиции.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Baku.TV

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