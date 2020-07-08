В Баку арестован нарушитель карантина, бросавшийся с ножом на полицейских – ВИДЕО

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В Сабунчинском районе Баку был задержан мужчина, нарушивший правила особого карантинного режима и не подчинившийся законным требованиям сотрудников полиции.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, проживающий в столице житель Товузского района республики Турал Аббасов (1997 года рождения) спровоцировал конфликтную ситуацию, находясь под воздействием наркотиков, и схватился за нож.

Сотрудники полиции обезвредили нарушителя, собранные в отношении него материалы были направлены в районный суд.

Решением суда Турал Аббасов приговорен к 40 суткам административного ареста.

Тимур Рзаев