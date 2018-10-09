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В Баку проходит заседание глав МИД Движения неприсоединения

Сегодня в 09:54 ~ 1 минута на чтение 473
В Баку проходит заседание глав МИД Движения неприсоединения
23-24 октября в Баку проходит заседание глав МИД Движения неприсоединения, на котором будут рассмотрены документы, которые будут представлены на рассмотрение глав государств и правительств.
 
25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.
 
Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.
 
Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.
 
Эльшан Рустамов, Г.Р.
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