В Баку проходит заседание Тюркского совета

В Баку проходит саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет).

Как сообщает 1news.az, в саммите принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев. Казахстан представляет первый президент страны Нурсултан Назарбаев, Венгрию, имеющую в Тюркском совете статус наблюдателя, - премьер-министр Виктор Орбан.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – крупная международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, о вступлении в организацию недавно заявил Узбекистан. Венгрия имеет в ССТГ статус наблюдателя.

Штаб-квартира организации находится в Стамбуле. Последний саммит Тюркского совета состоялся в сентябре 2018 года в Кыргызстане. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

На заседании председательство в Тюркском совете перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

Эльшан Рустамов, Г.Р.