В Баку в четверг местами дождливо, до +9

В четверг, 16 января, в Баку и на Абшероне местами дождливо, в дневные часы преимущественно без осадков, ночью и утром туман.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +1 до +4, днем - от +7 до +9, непосредственно в столице ночью - от +2 до +4, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление поднимется до 779 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем будет равна 75-85%.

В районах Азербайджана в четверг также местами дождливо, в горной местности снег. Местами осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем - от +5 до +10, в горах ночью - от -3 до -8, днем - от -3 до +2.

Гидрометцентр отмечает, что умеренное колебание метеорологических показателей на Абшероне 16 января окажет благоприятное воздействие на метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.