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В Баку водитель Mercedes Gelandewagen демонстративно ехал по «встречке» - ВИДЕО

Сегодня в 11:36 ~ 1 минута на чтение 390
В Баку водитель Mercedes Gelandewagen демонстративно ехал по «встречке» - ВИДЕО

Запись с грубым нарушением водителем правил дорожного движения, сделанная видеорегистратором, распространяется в соцсетях.

На видео запечатлено, как водитель автомобиля марки Mercedes Gelandewagen на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе столицы демонстративно выехал на встречную полосу движения, создавая аварийные ситуации. Пользователи пишут, что этот автомобиль ехал с госномером Российской Федерации - Е 100 УЕ (регион 10 - Республика Карелия).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя эту видеозапись, по ней уже ведется разбирательство, и общественности предоставят дополнительную информацию.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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