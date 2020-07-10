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В Белграде противники антикоронавирусных мер перешли к сидячей демонстрации – ФОТО  

Сегодня в 10:12 ~ 2 минуты на чтение 335
В Белграде противники антикоронавирусных мер перешли к сидячей демонстрации – ФОТО  
В Белграде в четверг, 9 июля, продолжились массовые протесты против политики президента Сербии Александра Вучича, направленной на борьбу с пандемией коронавируса.  
 
Однако, в отличие от двух предшествующих дней, на этот раз демонстрации в сербской столице прошли мирно, передает издание DW
 
Протестующие расселись на земле перед парламентом. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписью «Вучич опаснее, чем COVID». Аналогичные демонстрации прошли и в других городах Сербии, в том числе в расположенном на севере страны городе Нови-Сад и южном городе Ниж. 
 
Первые же два дня антиправительственных акций протеста, прошедших в Белграде 7 и 8 июля, были отмечены жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. Люди бросали в полицейских камни и файеры. В ответ полиция прибегла к слезоточивому газу. В результате первых двух дней протеста десятки человек получили ранения. 
 
Причиной протеста стало намерение Александра Вучича ввести четырехдневный комендантский час на период с 10 по 13 июля.  
 
9 июля правительство объявило о том, что отказывается от подобных планов. Вместо комендантского часа кабинет премьер-министра Сербии Аны Брнабич ввел запрет на собрания групп численностью более десяти человек. В соответствии с этим предписанием проведение массовых демонстраций является правонарушением. 
 
Сама Брнабич отрицает связь между отказом от введения комендантского часа и массовыми протестами в Белграде. По ее словам, правительство пришло к заключению, что более мягкие ограничительные меры будут лучше выполняться населением страны. 
 
В последнее время число жертв пандемии COVID-19 достигло в Сербии рекордного уровня. По официальным данным, за сутки с 6 по 7 июня от последствий заражения в стране скончались 13 человек. Это - самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число погибших, по данным сайта Worldometers за раннее утро 10 июля, составляет 352 человека. Общее число заражений – более 17 тысяч случаев. 
 
По мнению критиков президента Вучича, несколько недель назад он смягчил действовавшие тогда в стране карантинные меры с единственной целью – провести 21 июня парламентские выборы, которые завершились победой его партии.
 
 
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Источник: DW

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