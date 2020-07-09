Протесты в столице Сербии не стихают – ФОТО

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В столице Сербии – Белграде – в среду, 8 июля, продолжились столкновения протестующих с полицией, начавшиеся предыдущей ночью.

В протестах принимают участие люди самых разных взглядов, в том числе либеральных и проевропейских, говорится в репортаже Би-би-си.

Президент Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы.

«Митинг был хорошо организован, и это было провалом части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», - заявил он в среду.

Непосредственным поводом к протестам стало заявление Вучича о планах снова ввести в столице комендантский час в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Однако протестующие скандировали и не связанные с пандемией политические лозунги – в частности, лозунги на тему отколовшегося от Сербии Косова.

Президент Вучич заявил, что столкновения с полицией и попытки захватить здание парламента (Скупщины) устроили во вторник радикальные националисты и любители разнообразных теорий заговора.

«Эти люди не говорили о коронавирусе: они говорили о каком-то предательстве, об иммигрантах, о сети 5G и о том, что Земля – плоская. И эти люди были там не впервые, просто в этот раз они были агрессивнее», - цитирует сербского президента издание Balkan Insight.

По словам сербского политолога и очевидца событий Вука Велебита, группы экстремистов составляли незначительную часть протестующих. Большинство было мирными гражданами, не желавшими столкновений с полицией.

«Но и они разозлились, когда увидели, как жестоко действует полиция», - добавил он в интервью Би-би-си.

«Вучич объявил новый локдаун на выходных, хотя всего несколько недель назад у нас были выборы, футбольные матчи, публичные собрания - все карантинные меры были отменены, а тут, как только прошли выборы, вдруг оказалось, что ситуация полностью изменилась и что COVID вернулся. В результате люди не верят властям и уже не верят медикам, что особенно опасно», - объясняет Велебет.

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Источник: Би-би-си