В честь государственной независимости Азербайджана на площади объединились десятки тысяч человек!

Независимость - важный фактор в жизни каждого государства, каждого народа.

В ходе концерта, посвященного государственной независимости Азербайджана, который отмечает 28-ю годовщину независимости, десятки тысяч человек вместе отметили радость этого праздника.

В ходе концерта, организованного в парке Центра Гейдара Алиева, своих хиты исполнили звезды эстрады, любимые певцы молодежи - Мурад Армиф, Ройя Мири Юсиф, EMİN, Ellai, Elman, BahhTee. Концерт, начавшийся композицией ритм-группы «Натиг» и танцевальной группы «Мирвари», завершился песней «Азербайджан».

Концерт запомнился эмоциями людей, в особенности, молодежи, совместным исполнением песен, воспевающих Азербайджан и искренними поздравлениями участников Президенту и народу независимого Азербайджана.

Trend