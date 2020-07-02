В Европе продумывают способы как избежать второго карантина

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Многие европейские страны до сих пор регистрируют сотни новых случаев заболевания COVID-19 каждый день.

Несмотря на то, что целые кластеры появляются в Испании, Португалии, Франции и Германии, некоторые эксперты уверены, что страны сумеют предупредить вторую волну коронавируса с помощью эффективного тестирования и отслеживания контактов зараженных.

Группа исследователей во главе с профессором глобальной эпидемиологии Тимом Колбурном в Университетском колледже Лондона (UCL) разработала 31 возможный сценарий ослабления ограничений в Великобритании.

Они установили, что если удастся выявить 40% заболевших при помощи тестирования, отследить и изолировать хотя бы 40% их контактов, то второй волны удастся избежать. «Это даже в том случае, если после окончания карантина число контактов в день увеличится до 80% докоронавирусного уровня», - сказал Колбурн.

Оптимистичный сценарий зависит от масштабов тестирования и эффективности системы отслеживания контактов больных. В идеале система здравоохранения должна быть способна быстро находить и изолировать больных и их окружение. Великобритания постепенно вышла из карантина и наняла тысячи специалистов для вычисления потенциальных зараженных.

По информации Министерства здравоохранения Франции, в стране проводится 700 тыс. тестов в неделю, поиском контактов больного занимаются две тысячи специалистов.

«Лаборатории проводят достаточно тестов для того, чтобы эта система казалась работоспособной: на данный момент очаги коронавируса находятся под контролем. Кроме того, тесты используются для мониторинга распространенности вируса», - объясняет директор по исследованиям Института фундаментальных компьютерных исследований Французского центра научных исследований (CNRS) Клер Матье.

Похожая ситуация наблюдается и по соседству: Испания взяла больше 200 тыс. проб за вторую неделю июня, Германия проводит больше миллиона тестов в неделю. Такого количества тестов может оказаться недостаточно во время вспышки эпидемии, но Матье считает, что в таком случае страны смогут локально изолировать очаги заражения.

Источник: Euronews