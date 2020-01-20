1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Лянкяране в результате ДТП один человек сгорел заживо - ФОТО

Сегодня в 13:19 ~ 1 минута на чтение 197
В Лянкяране в результате ДТП один человек сгорел заживо - ФОТО

МЧС распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Лянкяране.

Как сообщает 1news.az, в информации, опубликованной на сайте МЧС, говорится, что на номер «112» горячей линии министерства поступила информация о пожаре в результате столкновения двух грузовиков марки Volvo и «Газель» в селе Гирдани города Лянкяран.

К месту происшествия были привлечены подразделения Государственной пожарной службы и спасатели Южного регионального центра.

Пожар был ликвидирован.

Во время осмотра места происшествия из автомобиля было извлечено обгоревшее тело (личность устанавливается) и передано соответствующим структурам.

Ведется расследование.

1news.az

197

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены