В Лянкяране в результате ДТП один человек сгорел заживо - ФОТО

МЧС распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Лянкяране.

Как сообщает 1news.az, в информации, опубликованной на сайте МЧС, говорится, что на номер «112» горячей линии министерства поступила информация о пожаре в результате столкновения двух грузовиков марки Volvo и «Газель» в селе Гирдани города Лянкяран.

К месту происшествия были привлечены подразделения Государственной пожарной службы и спасатели Южного регионального центра.

Пожар был ликвидирован.

Во время осмотра места происшествия из автомобиля было извлечено обгоревшее тело (личность устанавливается) и передано соответствующим структурам.

Ведется расследование.

1news.az