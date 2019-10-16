В отношении Фуада Гахраманлы, избивавшего жену и дочерей, возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана Фуада Гахраманлы, избивавшего жену и двух малолетних дочерей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, уголовное дело возбуждено по статьям 133.2.1 («Физическое и психологическое истязание двух и более лиц») и 133.2.4 («Истязание лица, заведомо для обвиняемого не достигшего 14-летнего возраста, а также находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР.

Следствие по уголовному делу передано прокуратуре Абшеронского района Азербайджана, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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