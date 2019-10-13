В рамках операции «Источник мира» уничтожено 480 террористов

Число террористов PKK/PYD-YPG, нейтрализованных в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии, достигло 480, сообщает в воскресенье министерство национальной обороны Турции.

«Операция с участием частей артиллерии и авиации, а также БПЛА успешно продолжается», - говорится в сообщении, размещенном на странице оборонного ведомства в Twitter.

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат,- сообщает «Анадолу». Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

Эльшан Рустамов