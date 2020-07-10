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В семье народного артиста Джанали Акберова произошла трагедия – ФОТО  

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 359
В семье народного артиста Джанали Акберова произошла трагедия – ФОТО  
Телеведущий Нуран Гусейнов рассказал в Instagram о тяжелой утрате в семье ханенде Джанали Акберова. 
 
Н.Гусейнов отмечает, что из жизни ушел сын народного артиста Асаф Акберов, которому было 58 лет. «Нет большего горя для родителя, чем потерять ребенка», - пишет телеведущий. 
 
А.Акберов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием – он будет похоронен в своем родном городе Лянкяране.  
 
Напомним, что в апреле не стало брата Джанали Акберова, погибшего в автокатастрофе в Санкт-Петербурге.  
 
 
Феликс Вишневецкий 
 
Фото: Instagram by @hacinuran

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