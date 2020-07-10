В семье народного артиста Джанали Акберова произошла трагедия – ФОТО  

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Телеведущий Нуран Гусейнов рассказал в Instagram о тяжелой утрате в семье ханенде Джанали Акберова.

Н.Гусейнов отмечает, что из жизни ушел сын народного артиста Асаф Акберов, которому было 58 лет. «Нет большего горя для родителя, чем потерять ребенка», - пишет телеведущий.

А.Акберов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием – он будет похоронен в своем родном городе Лянкяране.

Напомним, что в апреле не стало брата Джанали Акберова, погибшего в автокатастрофе в Санкт-Петербурге.

Феликс Вишневецкий

Фото: Instagram by @hacinuran