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В Азербайджане в системе SMS-разрешений установлен лимит.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) Эльнур Нифталиев.

Он подчеркнул, что лимит введен в связи со злоупотреблениями, допускаемыми некоторыми гражданами.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения к гражданам, случаи злоупотребления системой SMS-разрешений продолжаются:

«Поэтому установлен лимит, и граждане могут получать разрешение на выход из дома только один раз в день».

Напомним, что при обращении граждан для получения разрешения по соответствующему коду ответ приходит в течение 15 минут.

Ранее система выдачи разрешений и мониторинга во время особого карантинного режима изменила алгоритм работы. В частности, с 25 июня ответ на SMS-обращения граждан за разрешением выйти из дома приходит не в течение минуты, а в течение 15 минут.

Глава Госагентства Ульви Мехтиев ранее на проведенном 20 июня брифинге Оперативного штаба отметил, что гражданин, который, посредством системы смс-разрешений в течение дня использовал разрешение по коду 1, может получить разрешение и по коду 2.

Он также призвал граждан не злоупотреблять разрешениями, использовать их только при необходимости и по назначению. «Случаи злоупотребления будут расцениваться как нарушение карантинного режима и в отношении допустивших их лиц будут применены меры, предусмотренные законодательством», отметил он.

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С.Агаева