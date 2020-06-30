В Стамбуле одну из центральных улиц назвали в честь Азербайджана - ФОТО

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Улица Cendere, которая находится в древней части одного из центральных районов Стамбула Сарыер, была переименована в улицу Азербайджана по предложению и инициативе генерального консульства нашей страны в Стамбуле.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АзерТАдж, это событие, прошедшее под лозунгом «Два государства, одна нация!», стало еще одним ярким примером исторического братства Азербайджана и Турции.

Переименование улицы произошло по соответствующему решению муниципального собрания Сарыера. Данное решение было передано в муниципальное собрание Стамбула для завершения официальных процедур.

Следует отметить, что парк имени Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и место, где ему воздвигнут памятник, находятся на территории муниципалитета Сарыер. Даты рождения и смерти Общенационального лидера были включены в календарь текущих протокольных событий муниципалитета Сарыер по инициативе генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

Лейла Мамедова