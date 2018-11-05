В воскресенье в Баку дожди 

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В воскресенье, 12 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди, будет дуть умеренный северный ветер, который днем сменится южным.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 21-24, днем - 29-34 градуса тепла.

На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра грозы, дожди, местами ливни, град, подует порывистый западный ветер. В большинстве районов завтра после полудня осадки постепенно прекратятся.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

Тимур Рзаев