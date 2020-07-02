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Вчера при организации и поддержке "Азербайджанского Дома в Израиле" и по инициативе главы межпарламентской комиссии дружбы "Азербайджан-Израиль" депутата Милли Меджлиса Азербайджана Анатолия Рафаилова, при модераторстве главы израильского представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле Арье Гута, состоялась Первая онлайн конференция "Стратегическое партнерство Азербайджан-Израиль" в период пандемии коронавируса.

В данной конференции приняли участие члены межпарламентской комиссии дружбы "Азербайджан-Израиль", депутаты Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, Асим Моллазаде, Рамин Мамедов и Шаин Сеид-заде, а также депутаты израильского Кнессета – от партии "Наш Дом – Израиль" Евгений Сова и от партии "Еш-Атид-Телем" Андрей Кожинов, а также Президент Холонского Института Инноваций профессор Эдуард Якубов и бывший заместитель министра обороны Израиля доктор Эфраим Снэ.

Открывший первую онлайн конференцию "Стратегическое партнерство Азербайджан-Израиль", исполнительный директор "Азербайджанского Дома в Израиле", глава израильского представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле, модератор онлайн конференции Арье Гут отметил, что такого уровня мероприятие Израиля и Азербайджана с участием депутатов Милли Меджлиса и израильского Кнессета проводится впервые. " Так мы с Вами пишем историю – проводим онлайн конференцию в период пандемии. Вне зависимости кто находится у власти в Израиле, азербайджано-израильские отношения носят позитивный характер, политический диалог на самом высоком уровне и эти отношения представляют сегодня настоящее стратегическое партнерство.

Азербайджано-израильское торговое сотрудничество процветает и составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Раньше основное внимание уделялось нефтегазовой отрасли, оно в настоящее время распространяется на другие сегменты экономики, включая сельское хозяйство, высокотехнологичное, здравоохранение, военно-техническое сотрудничество. Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке», — отметил израильский эксперт.

Многие выходцы из Азербайджана, в качестве представителей народной дипломатии, в том числе и " Азербайджанский Дом в Израиле "активно работают и достойно представляют республику, донося до израильского общества всю правду как об Азербайджане, ее истории и культуре, так и о наболевшем десятилетиями армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Боль Азербайджанского народа-это боль еврейского народа, как и наоборот, поэтому в Азербайджане каждый год проводят день поминовения жертв Холокоста, а в Израиле вспоминают жертв Ходжалинского геноцида" – подчеркнул Арье Гут.

Глава межпарламентской комиссии дружбы "Азербайджан-Израиль", депутат Милли Меджлиса Азербайджана Анатолий Рафаилов заявил, что азербайджано-израильские взаимоотношения являются примером для многих стран.

Азербайджанская Республика является одной из немногих среди стран исламского мира у которой сложились дружественные отношения как с еврейским народом, так и с Государством Израиль.

"В 1998 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху нанес исторический короткий визит в Баку. Как вспоминал позже Нетаньяху, впервые в жизни он встречал рассвет, проводя переговоры с Гейдаром Алиевым, который произвел на него большое впечатление мудрого и сильного государственного деятеля мирового масштаба. Именно после этого исторического визита Нетаньяху в Баку израильско-азербайджанские отношения пошли по нарастающей.

13 декабря 2016 года в ходе визита в Азербайджан состоялась встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся развития связей между двумя странами. На встрече Нетаньяху отметил, что между Азербайджаном и Израилем, между азербайджанским и еврейским народами существуют прочные отношения, близкая дружба. Тысячи проживающих в Азербайджане евреев играют роль моста между двумя народами.

Визит Биньямина Нетаньяху в Азербайджан в декабре 2016 года еще раз подтверждает тот факт, что израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства. События апреля 2016 года еще раз доказали, что Израиль оказывает Азербайджану, наряду с политико-дипломатической и моральной поддержкой, очень важную военно-технологическую поддержку" – подчеркнул депутат Анатолий Рафаилов.

По словам азербайджанского депутата, Азербайджан с Израилем также связывает и важный человеческий фактор, это приблизительно 80- тысячная община евреев, выходцев из Азербайджана, которые и после переезда в Израиль и в другие страны мира продолжают любить и популяризировать Азербайджан, где к евреям всегда было хорошее отношение, где никогда не чувствовалось национализма и антисемитизма.

"Азербайджан одна из тех редких стран мира, которая смогла создать условия для мирного проживания разных народов и разных религий в открытом, толерантном и в свободном обществе. Поселок Красная Слобода, который находится в Губинском районе Азербайджана – уникальное место с компактным проживанием горских евреев в мире, после Израиля. Здесь действуют еврейская религиозная община и вскоре откроется «Центр еврейского наследия», то есть «Музей горских евреев», который был восстановлен силами российских бизнесменов и меценатов еврейского происхождения - Год Нисанов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев - все из Красной Слободы - являются инициаторами и спонсорами музея. Это является предметом гордости для Азербайджана" – отметил Анатолий Рафаилов.

Депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Асим Моллазаде отметил что Азербайджан сотрудничает с Израилем в многостороннем формате."Важным фактором в вопросе становления и развития отношений Азербайджана и Израиля является то что мы - друзья и партнеры, а основой наших стратегических отношений является историческая связь между евреями и азербайджанцами.Являясь дружественными государствами, обе стороны очень серьезно и всесторонне сотрудничают в сферах безопасности, экономики, энергетики, культуры и в гуманитарной сфере. Израиль оказывает важную поддержку Азербайджану и в сфере международных отношений".

Участвовавший в онлайн конференции бывший заместитель министра обороны Израиля доктор Эфраим Снэ приветствовав участников конференции, отметил, что когда он думает о своей первой встрече с покойным Общенациональным лидером президентом Гейдаром Алиевым в декабре 1993 года, о своих многочисленных официальных и частных визитах в последующие годы и сравнивает их с нынешней ситуацией, он испытывает чувство глубокой удовлетворенности дружбой двух государств.

"Однако азербайджано-израильские отношения должны выходить за пределы военного сотрудничества, мы не должны ограничивать нашу дружбу и сотрудничество лишь партнерством в военной сфере. Сотрудничество между странами развивается хорошо, но я хотел бы видеть больше гражданского сотрудничества, например, в области культуры, на уровне академических институтов, а также и технологического сотрудничества. У нас для этого есть большая платформа сотрудничества и мы обязаны все это использовать»,- отметил доктор Эфраим Снэ.

Депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Шаин Сеидзаде подчеркнул, что необходимо наращивать азербайджано-израильское стратегическое партнерство и создавать новые возможности для этого сотрудничества.

"Необходимо расширение тесного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере образования, расширение деятельности Агентства по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ) Министерства иностранных дел Государства Израиль в Азербайджане, взаимное сотрудничество двух стран в области технологий и инноваций, предпринимательства, бизнес-инкубаторов, обмен опытом в области инновационных решений по проблемам, связанным с питьевой и поливной водой, которые уже возникли в Азербайджане" – подчеркнул депутат Сеидзаде.

«Позитивный образ Азербайджана в Израиле формирует успешная община евреев-выходцев из Азербайджана – эффективно действующий «Азербайджанский дом в Израиле». Это талантливые, умные, грамотные люди, которые смогли за короткое время донести до израильтян позитивный имидж Азербайджана и рассказать об этом удивительном прекрасном народе" – подчеркнул на конференции Президент Холонского Института Инноваций профессор Эдуард Якубов.

"Именно они рассказали нам о толерантном и мультикультуральном народе Азербайджана, о том, что еврейский народ в Азербайджане никогда не подвергался преследованиям, оскорблениям, унижениям, погромам и антисемитским действиям. Сегодня израильтяне с азербайджанскими корнями уже много лет способствуют формированию крепкого и эффективного экономического и даже геополитического партнерства между Азербайджаном и Израилем.

Авраам Линкольн, 16-ый президент США говорил: «Лучший способ предсказать свое будущее – творить его самому!». Давайте вместе, рука об руку, работать на счастливое будущее: для нас, для нашей прекрасной молодежи. Мы можем и должны сделать все ради счастливого будущего! Я хочу пожелать братскому народу Азербайджана мира, здоровья, процветания и успехов на благо независимой Азербайджанской Республики!» – подчеркнул профессор Якубов.

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид- Телем" Андрей Кожинов выступая на конференции отметил, что в настоящее время дружественные и очень доверительные отношения сотрудничества и партнерства Государства Израиль и Азербайджана представляют собой истинную и идеальную модель для многих стран мира.

"В самые трудные времена эти страны всегда были вместе, всегда оказывали друг другу взаимную поддержку. Одной из основных причин крепких отношений является фактор человеческого моста — долгая и тесная братская дружба между азербайджанцами и 25-тысячной еврейской общиной, проживающей на территории Азербайджана более 2600 лет. И сегодня в тяжелый период пандемии, Израиль и Азербайджан продолжают оказывать помощь и поддержку друг другу. Я знаю Израиль недавно поставил определенное медицинское оборудование в Азербайджан. Уровень заболеваемости короновирусом у нас тоже очень идентичен и именно в этом мы обязаны взаимодействовать друг с другом" - заявил депутат Кнессета Андрей Кожинов.

Депутат Кнессета от партии «Наш Дом – Израиль» Евгений Сова подробно остановившись на стратегической важности израильско-азербайджанского сотрудничества заявил, Израиль рассматривает Азербайджан как важного стратегического союзника на Южном Кавказе и важного, активного геополитического актора в регионе.

«Я не открою большого секрета, если скажу, что наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из подлинных архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства. Именно внешнеполитическая концепция лидера НДИ превратила Азербайджан в израильской внешнеполитической стратегии из простой страны постсоветского пространства в стратегического партнера государства Израиль.

Важная роль в этом стратегическом партнерстве наших стран отводится большой общине выходцев из Азербайджана в Израиле. Мы много лет знакомы с моим другом и братом Арье Гутом, который является подлинным мостом дружбы и настоящим медиа лоббистом израильско-азербайджанского стратегического сотрудничества и партнерства. Я очень хорошо знаю какую большую роль популяризации Азербайджана играет это община. Я бы сказал, что в Израиле нет практически другой, сильной общины как община выходцев из Азербайджана в Израиле, которая так сильно привязана к Родине, к стране исхода, к ее истории и каждый из них с гордостью заявляет, что в Азербайджане никогда не было фактов антисемитизма», - отметил депутат Евгений Сова.

Депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Рамин Мамедов сказал: «Характеризуя уровень отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал следующее: «У нас отличные отношения». Это касается всех спектров взаимоотношений. Между странами сложились стратегические отношения, позитивно сказывающиеся на различных отраслях экономики и внешнеполитического курса каждой страны.

Отношения между странами обладают определенной уникальностью: на примере наших стран мировое сообщество убедилось в возможности выстраивания прочных отношений Израиля со страной, большинство населения которой исповедуют ислам. Другой особенность наших отношений является мобильность и эффективность деятельности диаспорских организаций. Кстати, Израиль - единственная страна, где представители титульной нации рассматривают себя в качестве активистов азербаджанской диаспоры. В этом плане создание и последующая деятельность организации «Аз-Из» сыграло определяющую роль в этом процессе. Интенсивность контактов между официальными лицами, бизнес элитой обеих стран дают полное основание предположить ускорение и углебление отношениий между Азербайджаном и Израилем" – подчеркнул Рамин Мамедов.

Завершая онлайн-конференцию глава межпарламентской группы «Азербайджан-Израиль» Анатолий Рафаилов отметил: «Стоит еще раз отметить, что дружба между Азербайджаном и Израилем дает пример всему исламскому миру и говорит о том, что еврейское и мусульманское государства могут жить в мире и согласии. И, как не раз отмечалось, наша дружба носит стратегический характер. Наши взаимоотношения находятся на высоком уровне и продолжат развиваться по восходящей".

1news.az