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Военный бюджет Азербайджана в три раза превышает армянский

Сегодня в 14:52 ~ 1 минута на чтение 278
Военный бюджет Азербайджана в три раза превышает армянский

Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в 2019 году выросли до 1,917 трлн долларов США.

Как сообщает 1news.az, Азербайджан также указан в новом отчете SIPRI, попав в десятку стран, военный бюджет которых составляет от 4% и выше от ВВП.

Согласно отчету, военные расходы Азербайджана в прошлом году составили 1.85 млрд долларов, в три раза превысив военные расходы Армении, которые составили 673 млн долларов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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