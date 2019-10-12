ВС Армении 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 22 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районо Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кемерли Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района АР.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев