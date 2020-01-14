Всемирно известный бьюти-блогер NikkieTutorials призналась, что она трансгендер – ФОТО – ВИДЕО

Бьюти-блогер Никки де Ягер из-за шантажа была вынуждена совершить каминг-аут как трансгендерная женщина.

Никки де Ягер – 25-летний бьюти-блогер из Нидерландов, известная на весь мир под ником NikkieTutorials. На ее YouTube-канал подписано более 12 млн человек, общее количество просмотров видео превышает 1 млрд, а в социальной сети Instagram у нее более 13,2 млн фолловеров.

В новом видео Никки признается, что она трансгендерная женщина – новостью бьюти-блогер поделилась под давлением неизвестных, которые грозили рассказать ее историю прессе. В ответ на шантаж Никки решила сделать это сама.

«Я хочу начать этот год с правды, наконец-то, рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю», - заявляет блогер.

Она рассказала, что родилась мальчиком – «в неправильном теле», но уже в возрасте шести-семи лет начала носить женскую одежду, а в четырнадцать стала принимать гормоны, необходимые для перехода, который полностью был завершен в 19 лет.

Ф.В, Г.Р.