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Вылечившийся от коронавируса в Баку: «Задыхался дважды…» - ВИДЕО 

Сегодня в 14:34 ~ 2 минуты на чтение 151
Вылечившийся от коронавируса в Баку: «Задыхался дважды…» - ВИДЕО 
Канал Xəzər TV подготовил видеорепортаж о гражданах Азербайджана, вылечившихся от COVID-19 в «Yeni klinika».  
 
В сюжете отмечается, что только в этой клинике за прошедший день от COVID-19 вылечились около 20 человек, которые были выписаны домой.  
 
Один из вылечившихся в интервью Xəzər TV отмечает, что изначально лечился в домашних условиях, однако состояние его здоровья ухудшилось: «КТ показала, что у меня пневмония, охватившая 60-70%. У меня была сильная слабость и жар, после чего я был госпитализирован в «Yeni klinika». 
 
Вылечившийся от COVID-19 рассказывает, что болезнь проходила тяжело, и всех призывает следовать установленным правилам: «Одышка, задыхался дважды. Благодаря своевременному вмешательству врачей проблема с дыханием была решена. Сегодня я здоров, не нарушайте установленные запреты».  
 
Другой победивший COVID-19 призвал всех придерживаться социальной дистанции и носить маски, подчеркнув следующее: «Я 14 дней должен провести дома, далее буду действовать так, как скажут медики».  
 
В свою очередь врач-инфекционист Фирдовси Мамедов отметил, что лечение этих людей будет продолжаться и далее: «Мы даем им рекомендации, чтобы они вновь не заразились. Они самоизолируются дома и подписывают документ о том, что не будут выходить на улицу в течение 14 дней». 
 
Ф.Мамедов отмечает, что состояние пациентов, поступающих в больницу сейчас, намного сложнее, чем у предыдущих – инфекционист также заявляет, что если ранее можно было вылечить пациента за неделю, то сейчас период лечения продлевается еще на несколько дней.  
 
 
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